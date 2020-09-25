По состоянию на 25 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 12 812 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 16 492 случая заболевания COVID-19, 11 637 человек находятся под медицинским наблюдением, 4 529 пациентов выздоровели, 326 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 25 сентября в Украине зафиксировано 3 565 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 191 671 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 3 827 человек умерли, 85 133 – выздоровели.