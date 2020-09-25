В Харьковском троллейбусном депо №2 состоялся выпуск учебной группы водителей троллейбусов.

Об этом сообщили в Харьковской службе занятости, по направлению которой курс прошли 13 безработных из города и области. В течение 6 месяцев слушатели обновляли знания по физике, математике, химии и электронике.Изучали возможные неисправности оборудования, способы их устранения, правила дорожного движения, особенности маршрута, правила технической эксплуатации троллейбуса.Все участники курса успешно сдали экзамен и получили свидетельства государственного образца. Выпускники будут трудоустроены в Харькове.