Сообщается что нападавший успел ранить пострадавшую.

В Харькове неизвестный совершил нападение на женщину, которая на проспекте Науки вышла из отделения одного из банков с крупной суммой денег.По словам очевидцев, злоумышленник ранил девушку в плечо, после чего завладел ее автомобилем BMW X5 и скрылся, несмотря на попытки пострадавшей остановить нападавших."Грабитель забрал у женщины сумку с деньгами, подошел к машине, из которой вышел муж, чтобы помочь жене, которая звала на помощь. Тот сел вместо него в автомобиль и скрылся", - рассказала одна из очевидцев."Мы услышали хлопок и крики о помощи, развернулись, затормозили полицейскую "шкоду", сказали куда ехать и поехали за ними. В этот момент выехал BMW X5, который попытались догнать, но не получилось. Девушку нашли за углом с ранением в плечо. Она была в сознании. Ей сразу вызвали скорую.", - добавил свидетель.Позже правоохранители обнаружили брошенный угнанный BMW.