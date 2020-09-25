Президент Украины подписал закон, предусматривавший ужесточение наказания за угон автомобилей. Теперь за незаконное завладение транспортным средством просто штрафовать больше не будут.

Закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством" № 875-IX Верховная Рада приняла еще 3 сентября.Теперь, согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством просто штрафовать больше не будут. Такие действия отныне наказываются ограничением или лишением свободы, причем срок зависит от того, какой автомобиль и каким образом угнали.Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без такового за незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.Такие же действия, совершенные организованной группой или сопряженные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.Закон вступает в силу с дня, следующего за днем опубликования.