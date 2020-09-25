Поисково-спасательный отряд "Милена" завтра, 26 сентября, будет проводить поиск на местности пропавшей в лесу бабушки. Как сообщили в отряде, очень нужны добровольцы.

Евгения Китоян, 1939 года рождения, еще 17 сентября уехала на дачу в пос. Терновая около Старого Салтова и потерялась в лесной местности. Во время поисков на этой неделе был обнаружен отпечаток ноги, но саму бабушку не нашли. Телефонная связь с ней прервалась.Если вы хотите присоединиться к поискам, все подробности можно узнать по телефону: