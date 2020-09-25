Коксовому заводу, который травит пол-Харькова, выписали настолько мизерный штраф, что сама Госэкоинспекция, его наложившая, в шоке от этой суммы – готовит проекты нормативных изменений.

Государственная экологическая инспекция Украины завершила проверку ООО «Коксовый завод «Новомет» в Харькове, обнаружив выбросы загрязняющих веществ из дымовых и вентиляционных труб. Разрешения на выбросы у предприятия нет, однако штраф для должностных лиц по закону составляет всего лишь 272 гривны.– Едкий дым этого предприятия — многолетняя боль харьковчан. Резкий запах попадает в квартиры даже через закрытые окна, хотя разрешения на выбросы загрязняющих веществ у предприятия нет. В ходе проверки, проведенной вовлеченными в рамках уголовного дела инспекторами Госэкоинспекции, подтвердились факты загрязнения, – сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный. – Убытки от этого загрязнения, которые будут взысканы с предприятия, Госэкоинспекция рассчитает после предоставления заводом информации о фактически отработанном времени источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.Штраф, наложенный на должностных лиц за загрязнение воздуха, составил всего 272 гривны. Причина — устаревшие нормы наказания, которые необходимо ужесточать, над чем Госэкоинспекция пока работает.– За фиксированное загрязнение и отсутствие разрешений на выбросы Госэкоинспекция оштрафовала должностных лиц предприятия на 272 гривны. Инспекторы действовали в соответствии с законодательством и руководствовались статьями 78 и 79 Кодекса об административных правонарушениях, которым установлено наказание от пяти до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан – говорит Андрей Малеваный. – Это недопустимо! Представьте себе, завод дымит почти круглосуточно, отравляет харьковчан, а наказание по закону – мизерное.Сейчас специалисты Госэкоинспекции просматривают штрафы и готовят проекты изменений нормативно-правовых актов с тем, чтобы ужесточить наказание.– Уверен, увеличение штрафов станет тем поворотным моментом, когда предприятия будут бояться нарушать природоохранное законодательство и перестанут травить украинцев, – считаетглава Госэкоинспекции.Напомним, с 1 по 4 сентября сотрудники Государственной экологической инспекции провели на коксовом заводер внеплановую проверку. По словам Андрея Малеваного, с 2019 года инспекторов систематически не допускали на завод для проведения ревизии. Руководитель экоинспеции в Харьковской области Инесса Сосина сообщила, что специалисты смогли войти на территорию предприятия лишь в сопровождении полиции.– По результатам проверки наши специалисты обнаружили в воздухе оксид углерода, оксид азота, серу. Учитывая, что у предприятия нет разрешения на выбросы загрязняющих веществ, Госинспекция не может сравнить полученные результаты с разрешенными объемами выбросов, — рассказала Инесса Сосина.Оксид углерода, в зависимости от концентрации, может вызвать головные боли, спровоцировать инфаркт или развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Диоксид серы, по данным ВОЗ, в концентрациях выше нормы способен вызвать нарушение дыхательных функций. Он влияет на слизистые оболочки, провоцирует воспаление носоглотки и трахеи, вызывает бронхит, кашель, боль в горле. Оксид азота также пагубно воздейстует на легкие и бронхи.Глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный сообщил, что открыто уголовное производство по статье 241 УК Украины («загрязнение атмосферного воздуха»), подчеркнув, что инспекция будет инициировать вопрос приостановления хозяйственной деятельности завода и подавать иск в суд.