Безвизовый режим Украины с ЕС и международная поддержка зависят, в том числе, от того, насколько прозрачно будет работать конкурсная комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и ситуации с Национальным антикоррупционным бюро.

В Европейском Союзе предупреждают, что очень внимательно следят за ситуацией с НАБУ и САП. Об этом сказал в интервью РБК-Украина глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.По словам представителя ЕС, есть перечень условий для безвиза и они касаются не только пересечения границ, но и доверия. В список входит и четкая работа институций.По словам Матти Маасикаса, пока ничего непоправимого не случилось, однако на днях Верховная Рада утвердила членов конкурсной комиссии по отбору главы САП по своей квоте вопреки предостережениям Запада насчет критериев отбора.– Мы будем наблюдать, как эта комиссия соберется, установит процедурные правила, будет ли ее деятельность прозрачной и будут ли кандидаты отобраны в соответствии с их заслугами. Это ключевой вопрос, – подчеркнул посол Евросоюза.Дипломат заявил, что Брюссель обеспокоен также решением Конституционного суда о неконституционности указа о назначении директора НАБУ. Западу нужна «правовая ясность, которая должна быть восстановлена очень быстро, как можно скорее».– Это то, за чем ЕС и партнеры наблюдают очень-очень внимательно. Процесс визовой либерализации оценивается каждый год, и мы пристально следим за соблюдением правил, – предостерег Матти Маасикас.