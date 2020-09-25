Задержан 24-летний ранее судимый житель Краснокутска (Харьковская обл.), который 29 июля ограбил жительницу села Рассвет в Чугуевском районе.

Как сообщили в полиции, в дом 81-летней женщины злоумышленник проник в 00:50, разбив окно. Вор несколько раз ударил женщину, после чего она потеряла сознание. Из дома парень вынес кошелек с документами и деньгами. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.24 сентября подозреваемого задержали в Харькове, где он скрывался у знакомых.Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.