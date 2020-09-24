Местный клуб и прилегающий к нему сквер на Сортировке - это точно не то место, которым может гордиться город. Уже давно этот вопрос является болезненным для жителей района, ведь на территории отсутствует не только освещение и урны, но и всяческая вера в решение проблемы со стороны городских властей.

Однако проблема не осталась без внимания и вместе с активистами ситуацию решил исправить представитель партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ" Игорь Шрам, присоединившийся субботнику, который, в частности, прошел в сквере у местного клуба по улице Железнодорожная, 26.Как рассказали местные жители, ранее благоустройством парка занималось руководство местного клуба, однако тот уже четыре года не работает. Поэтому жители района обратились к представителю партии с просьбой поспособствовать восстановлению работы клуба и помочь реанимировать парк, которые являются единственным местом для досуга как самых младших, так и взрослых жителей Сортировки.Раньше здесь работали художественная библиотека, музыкальные кружки, спортивные секции борьбы и бокса, молодежная дискотека, - рассказывает местная жительница Валентина Уманец, - а к праздничным дням проводились массовые мероприятия, концерты. Здесь чествовали участников боевых действий и ветеранов труда. Сегодня - нет ничего!Жители отмечают, что не все имеют возможность возить детей в центр города каждый день, ведь это далеко и дорого.«Клуб будет работать, а жители микрорайона, особенно дети и молодежь, смогут проводить здесь досуг и найдут себе занятие по интересам», - пообещал Игорь Шрам.В сквере уже есть детская площадка, которую, вместе с каруселью, горкой и урнами, самостоятельно поставили родители. Порядок поддерживают также за счет личных средств и сил. По словам Игоря Шрама, гражданский активизм - это то, чем можно гордиться, но ситуация, когда от власти уже не ждут помощи - свидетельствует о необходимости перезагрузки городского совета, чтобы направить приоритеты городского бюджета на реальные потребности горожан.Шрам подчеркнул, что вопросы благоустройства парков и мест для культурного досуга жителей харькова - одни из приоритетных для партии " для жителей являются приоритетом для представителя партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ", ведь хорошо и уютно, по его словам, должно быть не только в центре города, но и в каждом районе.