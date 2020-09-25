Самое лучшее, чем Евросоюз может поддержать Украину, это помочь внедрить реформы, однако считать ЕС банкоматом или благотворительной организацией не стоит.Об этом заявил глава дипмиссии ЕС Жозеф Боррель после своего визита в Украину.
— Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — ред.), Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат: лучший способ для нас поддержать Украину — это помочь в реформировании страны. Но осуществить эти реформы могут только сами украинцы, — говорится в заявлении дипломата.
Боррель добавил, что лучший способ стабилизировать соседство с ЕС, это когда Украина будет стабильной, процветающей и демократической страной. На сегодняшний день Украина остается одним из основных политических приоритетов повестки дня Европейского Союза.
— Наша поддержка будет продолжаться, но она также связана со срочной необходимостью укрепления законности и борьбы против коррупции, — добавил он.
По словам Борреля, сегодня темп реформ в Украине замедлился, это же касается и обязательств по Соглашению об ассоциации. Он добавил, что мартовская отставка правительства и реформистских фигур стали тревожным сигналом о готовности противостоять частным интересам.
— При этом президент Зеленский продолжает оставаться источником надежды: граждане все еще ожидают от него реформы и обещанные изменения, ради которых он был избран, — резюмировал дипломат.
Напомним, 22 сентября состоялся первый визит в Украину Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Свой визит в Украину он начал со встречи с представителями гражданского общества и парламента. На встрече Боррель заявил о важности независимых украинских антикоррупционных институтов и судебной реформы.