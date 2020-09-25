Самое лучшее, чем Евросоюз может поддержать Украину, это помочь внедрить реформы, однако считать ЕС банкоматом или благотворительной организацией не стоит.

Об этом заявил глава дипмиссии ЕС Жозеф Боррель после своего визита в Украину.— Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — ред.), Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат: лучший способ для нас поддержать Украину — это помочь в реформировании страны. Но осуществить эти реформы могут только сами украинцы, — говорится в заявлении дипломата.Боррель добавил, что лучший способ стабилизировать соседство с ЕС, это когда Украина будет стабильной, процветающей и демократической страной. На сегодняшний день Украина остается одним из основных политических приоритетов повестки дня Европейского Союза.— Наша поддержка будет продолжаться, но она также связана со срочной необходимостью укрепления законности и борьбы против коррупции, — добавил он.По словам Борреля, сегодня темп реформ в Украине замедлился, это же касается и обязательств по Соглашению об ассоциации. Он добавил, что мартовская отставка правительства и реформистских фигур стали тревожным сигналом о готовности противостоять частным интересам.— При этом президент Зеленский продолжает оставаться источником надежды: граждане все еще ожидают от него реформы и обещанные изменения, ради которых он был избран, — резюмировал дипломат.Напомним, 22 сентября состоялся первый визит в Украину Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Свой визит в Украину он начал со встречи с представителями гражданского общества и парламента. На встрече Боррель заявил о важности независимых украинских антикоррупционных институтов и судебной реформы.