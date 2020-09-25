Регистрация кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового и городского голов началась больше недели назад, однако в Харьковской области процесс пошел только сейчас. Первым представление на регистрацию было подано от политической силы Юлии Светличной.

Народный депутат Украины Юлия Светличная первой зарегистрировала свою политическую силу на предстоящих выборах. Это подтвердили в областной избирательной комиссии.– Документы на 22 сентября принесли только от Блока Юлии Светличной. Мы их зарегистрировали и выдали соответствующие свидетельства, – говорит глава Харьковской областной территориальной избирательной комиссии Валерия Копорулина.Лидер политической силы Юлия Светличная объявила состав своей команды. Народный депутат характеризует соратников как людей опытных, профессиональных, честных, ответственных и решительных, готовых к изменениям – таких, которые обещают и выполняют.По словам Юлии Светличной, в ее команде – лучшие специалисты во всех направлениях и во всех сферах: врачи, ученые, предприниматели, промышленники и аграрии, военные и волонтеры, местные лидеры и представители общественного движения.– Требования просты: идти к людям, слышать, поддерживать и решать проблемы. Защищать людей и обеспечивать развитие! Мы строим команду из специалистов, которые искренне любят Харьковскую область и умеют работать. Для них отстаивать независимость и развивать Украину – не лозунги, а действия. Это те, кто держит слово и кому доверяют люди, – отмечает народная избранница.В команде Юлии Светличной немало известных людей, доверяющих ей как лидеру, который не бросает слов на ветер.– Объединяем сильных! Вместе с харьковчанами! – говорит Юлия Светличная.