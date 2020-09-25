Харьковские спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную медали на первом этапе Кубка Украины по фигурному катанию, который состоялся в Киеве.

Дуэт Александра Назарова и Максим Никитин стали победителями в спортивных танцах на льду с итоговым результатом 184,11 балла, сообщает пресс-служба горсовета.Четырехкратные чемпионы Украины и бронзовые призеры юниорского чемпионата Европы усложнили произвольный танец, в частности, сделав выше первую поддержку.На 22 балла меньше получила от судей другая харьковская пара — Дарья Попова и Владимир Беликов, – и завоевала серебряную награду.В женском одиночном спортивном катании Кубок Украины выиграла 14-летняя харьковчанка Таисия Спесивцева, которая получила в сумме 130,71 балла.