Обеспечение инсулином и техническими средствами должно происходить благодаря сотрудничеству МОЗ Украины и местных властей. Об этом заявил представитель партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Эдуард Тычков.

Он отметил, что харьковские инсулинозависимые люди говорят о том, что в городе финансирование поставок инсулина проходит нерегулярно, часть препарата приходится докупать самостоятельно. Две трети возмещения стоимости инсулина, технических средств происходит за счет государственного бюджета, остальные – должны дофинансировать из местного.«Так должно быть и надо разобраться, почему это не работает, - говорит Эдуард Тычков, - тяжелее всего приходится детям с диабетом – регулярные жизненно необходимые уколы должны делаться по часам и с определенной дозой препарата. Настоящим спасением для них является инсулиновая помпа».Инсулиновая помпа — это аппарат, который позволяет обеспечивать организм инсулином постоянно, в той дозе, которая необходима для привычной жизни. Инсулин вводится нажатием кнопки на приборе, а не уколом. Его дозировка подбирается индивидуально.У 9-летней Софии Ханиной – диабет 1 типа. Это не менее 5 уколов инсулина в день. Для школьницы делать их самой невозможно, а в случае пропуска укола последствия будут крайне тяжелыми.Мама Софии обратилась к представителям партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» и рассказала о своей проблеме – для более комфортной жизни девочке нужна инсулиновая помпа:«Мы бегаем в школу и вводим инсулин Софийке. С аппаратом будет легче. Он каждый час вводит инсулин, она сама сможет его вводить в школе, везде», - говорит мать девочки.Цена инсулиновой помпы колеблется от 45 до 100 тысяч гривен. Такая сумма неподъемная для семьи, но с помпой девочка сможет жить полноценной жизнью. На помощь родителям пришел Эдуард Тычков, член политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» и уже 19 сентября семья получила необходимое медицинское оборудование.«Обратились люди с этой проблемой, и я включился в ситуацию. У меня самого четверо детей. Я понимаю, что дети должны иметь счастливое детство, не зависеть от жесткого графика введения препарата, поэтому решил помочь», - говорит Эдуард Тычков.