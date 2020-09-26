Если большая часть уроков во время карантина проводится онлайн, то учителя при дистанционном обучении могут не ставить детям оценки, а использовать формат «зачтено» и «не зачтено».

Как пояснили в Министерстве образования и науки, украинское законодательство позволяет педагогическим советам самостоятельно определять организацию образовательного процесса. В частности, с использованием смешанных форм обучения и технологий дистанционного обучения в период пребывания региона в желтой и оранжевой зонах, учитывая особенности учебного заведения и состояние заболевания Covid-19 среди учеников и учителей.Также школы могут отказаться от 12-балльной системы оценивания. Однако это касается не всех предметов.– Разрешено осуществлять тематическое, семестровое, годовое оценивание предметов «Физическая культура», «Трудовое обучение», «Изобразительное искусство», «Музыкальное искусство», «Основы здоровья» и отдельных предметов вариативной составляющей – не по 12-балльной шкале, а «зачтено» / «не зачтено» при проведении более 50% уроков в дистанционном формате, – пояснили в министерстве.Отмечается, что в случае введения школой собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся должны быть определены правила перевода в систему оценивания, определенную законодательством.