МОЗ планирует внедрить систему, по которой все лекарства будут продаваться по электронным рецептам. Уже через год антибиотики просто так в аптеке не купишь. Что думают об этом харьковчане?

Электронный рецепт будет вводиться поэтапно

Что такое электронный рецепт?

Потерять полдня ради безобидного лекарства?

Нет телефона – нет рецепта

Наши люди больше доверяют соседке, интернету и аптекарям, нежели врачам. При появлении тех или иных симптомов тут же лезут в сеть, штудируют форумы, ставят себе диагнозы, назначают лечение и отправляются в аптеку за лекарствами. А если в интернете покопаться лень, а соседских знаний не хватает, просто консультируются с провизором.– К нам нередко обращаются с просьбой подсказать, какой препарат лучше купить от головной боли, от вздутия живота, от шума в ушах, ребенку – от температуры, бабушке – от давления, мужу – от бессонницы... Недавно женщина заходила, говорит: «У отца-диабетика пальцы на ноге почернели, от от боли кричит – посоветуйте какую-то мазь или растирку». Вы можете себе представить? Мазь! От начинающейся гангрены! – возмущается провизор одной из харьковских аптек Наталья. – А уж когда сезон гриппа начинается, наслушаются рекламы и сметают с полок иммуномодуляторы, противовирусные, антибактериальные препараты, эффективность которых зачастую под большим вопросом. Лечащий врач вообще вряд ли бы их назначил. Нередко в ход идет тяжелая артиллерия – антибиотики. И неважно, на какие бактерии они воздействуют и нужны ли вообще в конкретном случае. А потом бегают последствия от приема препаратов лечат. А ведь бесконтрольный прием антибиотиков приводит к резистентности организма к антибактериальной терапии. Таким образом, когда пациенту необходимо будет принимать антибиотик при том или ином заболевании, он не подействует. И начинаем выслушивать: «У вас препараты поддельные – не помогают. До этого брал «настоящий» – помог».Минздрав решил бороться в самолечением электронными рецептами.– Мы разработали план перехода на электронный рецепт. Потому что он фиксируется в системе, мы четко сможем проследить, каким врачом это выписано, нужно ли было выписывать. Потом уже вопросы к качеству оказания медицинской помощи, – сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.Согласно плану МОЗ, электронный рецепт в Украине будет вводиться поэтапно:– в 2021 году будет введен электронный рецепт на наркотические средства, инсулины, а также иммуносупрессоры;– в 2022-м – действие электронного рецепта распространится на все антибиотики;– в 2023 году электронный рецепт будет необходим для приобретения остальных рецептурных лекарственных средств.Электронный рецепт выписывает семейный врач, терапевт или педиатр с помощью электронной системы здравоохранения. Чтобы получить его, нужно прийти на прием к врачу, с которым у вас подписана декларация. После осмотра и установления диагноза доктор должен проверить актуальность вашего мобильного номера и в электронной системе и выписать рецепт.Далее на ваш телефон телефон приходит СМС с кодом рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке. После чего можете отправляться в аптеку за лекарством.Провизору нужно назвать номер рецепта и заплатить за выписанный препарат, после чего пациенту предложат на выбор нужные лекарства. Надо выбрать одно из лекарственных средств и назвать четырехзначный код. И все — пациент получает то, что ему было прописано в рецепте.С электронным рецептом уже столкнулись харьковчане, которые приобретают препараты по программе «Доступные лекарства».– Я доволен: никаких лишних бумажек. Пришел в аптеку, включил телефон, я даже не диктую номер, а просто передаю его провизору. Он сам вбивает данные в компьютер и выдает лекарства. За что-то нужно доплатить, что-то вообще бесплатно, – рассказывает пенсионер Сергей Петрович, страдающий гипертонией.А вот домохозяйка Вита Павловна настроена скептически, особенно если большинство лекарств будут отпускать по такой системе.– Во-первых, нужно обязательно прийти на прием к врачу, предварительно записавшись. Под кабинетом наверняка придется постоять в очереди, потому что врач в 15 минут, выделенных на прием одного больного, безусловно, не укладывается. Опять же не факт, что в это время не будет проблем с интернетом, не подвиснет система и так далее, что, кстати, сейчас происходит сплошь и рядом. Тогда как быть? Приходить еще раз, когда интернет появится? – пожимает плечами женщина. – А если человек работает? Ради того, чтобы купить безобидное лекарство, ему придется потерять полдня.Марина Георгиевна сетует: они с «дедом» вообще не пользуются мобильным телефоном. А ведь на этот аппарат должен прийти код выписанного лекарства.– У нас есть мобильный телефон – сын подарил. Но мы им практически не пользуемся. СМС принять? А что это? Боже, я даже буквы не рассмотрю, – ужасается пожилая женщина.Айтишник Антон сам покупает бабушке лекарства в аптеке – она практически не ходит.– Смотря какие лекарства будут рецептурными – говорит он. – Чтобы мне не пришлось ради бабушкиного корвалола или обезболивающего (ее суставы беспокоят) каждый раз к врачу бегать. А работать когда?А вот банковского работника Юлию электронный рецепт не пугает.– Пора уже привыкнуть, что «цифра» пришла в нашу жизнь всерьез и надолго. И в том, что антибиотики и многие другие препараты будут по рецепту, ничего удивительного нет. В Европе такая практика существует давно. В Нидерландах, например, от всего парацетамолом лечатся – одним из немногих препаратов, доступных без рецепта. И ничего. Кстати, болеют гораздо реже, чем украинцы, – улыбается она.