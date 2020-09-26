Моя племянница недавно родила. Отец ребенка сбежал, в браке они не состояли. Одним словом, она мать-одиночка. Скажите, в каком размере оно выплачивается и какие документы нужно собрать для его получения? Нинель

Для назначения пособия на детей одиноким матерям необходимо предоставить следующий пакет документов:– заявление о назначении пособия, которое составляется по форме, утвержденной Министерством социальной политики;– декларацию о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи, которое составляется по форме, утвержденной Минсоцполитики;– справку о доходах в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде, фондах социального страхования и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения. В случае невозможности подтверждения таких доходов справкой к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера;– выписку из Госреестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка, выданный отделом ГРАГС, или справка о рождении, выданная исполнительным органом сельского, поселкового, городского (кроме городов областного значения) совета, с указанием основания для внесения сведений об отце ребенка в актовую запись о рождении ребенка в соответствии с абзацем первым части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины, или выданный компетентным органом иностранного государства документ о рождении, в котором отсутствуют сведения об отце, при условии легализации такого документа в установленном законодательством порядке.– копию свидетельства о рождении ребенка.Усыновители для оформления пособия на детей должны также предоставить копию решения об усыновлении.Пособие на детей одиноким матерям предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за два квартала, предшествующих месяцу, который, в свою очередь, предшествует месяцу обращения за назначением пособия на детей одиноким матерям.Назначение и выплата пособия на детей одиноким матерям осуществляются структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту фактического проживания заявителя. В территориальной громаде, где образованы исполнительные органы сельского, поселкового, городского совета, заявления с необходимыми документами принимаются уполномоченными должностными лицами исполнительного органа и передаются соответствующему органу соцзащиты населения.