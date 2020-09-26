Как ни странно, жители крупных городов, у которых под рукой масса самых разных магазинов, гораздо чаще отправляются за покупками в интернет, нежели люди из небольших населенных пунктов. Одежда, техника или косметика – что чаще покупают украинцы онлайн?

В интернете дешевле

Молодежь предпочитает книги

«Ах, обмануть меня не трудно...»

Украинские онлайн-покупатели распределились по регионам следующим образом: запад — 24%; центр — 24%; юг — 16%; восток — 13%; север — 12%; Киев – 10%. Интересно, что жители крупных городов чаще по сравнению с жителями меньших по размеру населенных пунктов, покупают в интернете косметику, бытовую химию, медицинские препараты, готовые блюда, продукты питания или товары для животных.Среди онлайн-покупателей больше представителей возрастной группы 26–45 лет, но при этом самой активной является молодежь в возрасте 16–25 лет.Опрос, проведенный маркетинговой компанией CBR и онлайн-платформой OLX, позволил определить самые популярные категории товаров, которые украинцы чаще всего покупают онлайн – это одежда (47%), бытовая техника и электроника (46%), косметика и парфюмерия (37%). За последнее время возросло количество онлайн-покупателей одежды, обуви, бытовой химии, мебели и товаров для дома, готовых блюд и продуктов питания, автотоваров, строительных материалов и товаров для животных.Мотивация приобрести тот или иной товар в интернете обычно разная. Например, покупатели планшетов и ноутбуков предпочитают покупать онлайн из-за более низкой цены по сравнению с обычным магазином. Покупателям товаров для детей, готовых блюд, косметики и бытовой химии важна экономия времени. Возможность заказать онлайн, а забрать в физическом магазине имеет значение для тех, кто покупает планшеты и медицинские препараты.Кстати, исследование показало, что есть определенная зависимость между покупками в различных социально-демографических группах.Так, мужчины чаще, чем женщины, покупают цифровую технику (смартфоны, планшеты, компьютеры, аксессуары) и автотовары. Женщины обгоняют мужчин при покупке одежды, обуви, косметики и парфюмерии, товаров для детей, аксессуаров и подарков, книг в печатном виде.Молодежь до 25 лет более склонна покупать одежду, косметику и парфюмерию, аксессуары и подарки, книги (печатные и электронные), продукты питания, мягкие контактные линзы, а также заказывать доставку готовых блюд. Возрастная группа 26–35 лет предпочитает товары для детей, средства для ухода за грудными детьми и товары для беременных. Покупатели 36–45 лет — крупную бытовую технику, автотовары, спортивную одежду. А люди 46 лет и старше чаще покупают медицинские препараты.Часть населения с доходом 15–25 тысяч гривен в месяц на семью больше склонна покупать онлайн смартфоны, запчасти и оптику для авто. А люди с доходом более 25 тысяч гривен в месяц на семью покупают товары практически во всех категориях.Чаще всего в интернете покупатели сталкиваются с мошенническими схемами, связанными с осуществлением предоплаты: более 61% опрошенных рассказали, что им не доставили товар после предоплаты. При этом только 17% обманутых потребителей обратились в киберполицию. Тем не менее, как показало исследование, более 40% украинцев все равно готовы отправлять деньги продавцу до получения товара.При этом больше доверия опрошенные проявили к таким методам оплаты, как наложенный платеж (63%,) электронные платежные системы, подключенные к онлайн-платформам (50%) и перевод средств на карту продавца после получения товара — 39%.Средний чек в категории «Электроника» составляет 1423 грн., «Хобби и спорт» – 762 грн., «Запчасти для транспорта» – 683 грн., «Дом и сад» – 679 грн., «Мода и стиль» – 601 грн., «Детский мир» – 507 грн.