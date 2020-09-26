Баскетбольный клуб «Харьковские соколы» проводит фотоконкурс для болельщиков, который позволит выиграть билеты на дебютную домашнюю игру команды.

На странице клуба в Facebook предлагается поделиться своим ярким фото-воспоминанием об играх «Харьковских соколов» в прошлом сезоне и написать о своих ожиданиях от нового сезона.Авторы лучших пяти постов получат по два билета на дебютную домашнюю игру «Соколов» сезона 2020/2021.Правила участия очень просты:– разместите пост с фото-воспоминанием и ожиданиями от нового сезона у себя в ленте;– отметьте страницу баскетбольного клуба «Харьковские соколы» (через @) и поставьте #харківськісоколи.Подведение итогов конкурса состоится 2 октября.