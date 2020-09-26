Баскетбольный клуб «Харьковские соколы» проводит фотоконкурс для болельщиков, который позволит выиграть билеты на дебютную домашнюю игру команды.

На странице клуба в Facebook предлагается поделиться своим ярким фото-воспоминанием об играх «Харьковских соколов» в прошлом сезоне и написать о своих ожиданиях от нового сезона.

Авторы лучших пяти постов получат по два билета на дебютную домашнюю игру «Соколов» сезона 2020/2021.

Правила участия очень просты:

– разместите пост с фото-воспоминанием и ожиданиями от нового сезона у себя в ленте;

– отметьте страницу баскетбольного клуба «Харьковские соколы» (через @) и поставьте #харківськісоколи.

Подведение итогов конкурса состоится 2 октября.

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