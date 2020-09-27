Харьковчанам придется искать альтернативу полиэтиленовым пакетам. С 1 января 2021 года их хотят запретить, а за распространение – штрафовать. Следующий шаг на пути к улучшению экологической обстановки – табу на использование одноразовой посуды.

Чашка вместо одноразового стаканчика

Какой должна быть упаковка

Бандероль с сюрпризом для производителя

Пакет разлагается до 200 лет

Верховная Рада Украины рассмотрела во втором чтении законопроект «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины». Документ, который в случае принятия вступит в силу 1 января следующего года, вводит запрет на использование полиэтиленовых пакетов толщиной до 50 мкм. Это обычные полиэтиленовые кулечки-майки и кульки без ручек, которые сегодня висят в каждом супермаркете в отделах по продаже овощей и круп – в них заворачивают хлеб, сыр, масло и т. д.. Под запретом кажутся также пакеты из оксо-биоразлагаемого пластика, которые используют в магазинах и ресторанах.Есть исключение из правила: сверхлегкие пластиковые пакеты определенных размеров можно использовать в виде первичной обертки для свежего мяса, рыбы, льда и сыпучих продуктов. Пластиковые пакеты, которые не соответствуют новому закону, должны быть утилизированы за счет того, кто их покупал для торговли. Контролировать процесс утилизации и недопуска к использованию будут центральные органы власти в сфере государственного контроля за исполнением законодательства по защите прав потребителей.За распространение запрещенного пластика вводятся штрафы: на первый раз – от 1 700 до 3 400 гривен, за повторное нарушение – от 3 400 до 8 500 гривен.Альтернатива привычным «маечкам» есть, уверяет координатор инициативной группы Kharkiv Zero Waste, основатель сети экохабов в Харькове Анна Прокаева.– Еще три года назад, когда только образовалась наша организация, мы призывали отказаться от пластика и предлагали пользоваться тканевыми мешочками, как во всем цивилизованном мире, – рассказывает Анна Прокаева. – Помню, продавцы и кассиры в супермаркетах были просто шокированы, когда видели, что я набираю морковку или картошку не в пакет, а в тканевый мешочек. Они не знали, что делать, как поступить, у кого спрашивать, позволительно ли это. Сегодня уже практически все супермаркеты предлагают свои брендированные сумочки.Самые популярные сумки сегодня – так называемые шоперы. Они изготавливаются из разных материалов и разной формы. От этого зависит и их прочность – в среднем такая сумка выдерживает до 20 килограммов.– Другое дело, какого качества эти сумки и мешочки – зачастую это полимерные низкокачественные изделия. Например, сумки-сетки. Человек полгода попользовался такой авоськой и выкинул – она превратилась в тот же микропластик, что и пакетик. Смысл от этого не меняется, – замечает Анна Прокаева. – И тут можно призвать людей, чтобы они выбирали более качественную сумочку, которая прослужит несколько лет. Сейчас вообще не проблема ходить за овощами и фруктами со своей торбынкой. Рыбу и мясо можно класть в свой пластиковый контейнер.Кстати, в период пандемии, замечает экоактивистка, проблема с полиэтиленовыми пакетами обострилась, потому что многие супермаркеты теперь упаковывают продукты, которые продаются на развес – крупы, бобовые, макароны, сахар, конфеты, печенье и т.д.– Многие экоответственные харьковчане ходят теперь только в те магазины, где продукты можно купить без полиэтилена – например, хлеб не в кульке, а бумажном пакете, – и постят их адреса в соцсетях, – говорит активистка. – Все это вопрос привычки. Пакетики очень быстро вошли в обиход, но так же быстро могут уйти.Следующим этапом по улучшению экологической обстановки в стране, над которым уже работают в Министерстве защиты окружающей среди и природных ресурсов, будет запрет на использование одноразовых изделий из пластика.Отказаться от полиэтилена мало, соглашается Анна Прокаева, нужно следовать опыту Европейского Союза и отказаться или ограничить в использовании одноразовую посуду.– На всех фестивалях в любой европейской стране – кстати, и во Львове – можно увидеть многоразовую депозитную тару, которую человек оплачивает, а потом возвращает. Такой механизм предотвращает появление отходов в принципе, – говорит защитница природы. – У нас же после массовых мероприятий остается огромное количество пластика – одноразовой посуды. Это огромная нагрузка на экосистему города. Думаю, что нужно включать в перечень запрещенных и влажные салфетки, и ушные палочки (заменив их, допустим, бамбуковыми или многоразовыми силиконовыми, которые хорошо моются), и пластиковые трубочки – все, что сегодня в огромном количестве можно увидеть в окружающей среде. Людям зачастую «тяжело» донести эти предметы до мусорного контейнера. Да и не везде, будем откровенны, вблизи зеленой зоны есть система контейнеров, даже в рамках населенного пункта.Как считают экоактивисты, производители должны найти альтернативу многослойной композитной упаковке, которая не подлежит переработке.– В Украине довольно много производителей, которые используют такую упаковку для своей продукции – чипсов, семечек, конфет, бисквитов... Вот то, что внутри металлизировано, а сверху рисунок – это и есть композитная упаковка, – поясняет говорит Анна Прокаева. – На самом деле замену ей найти не так уж сложно, и экоответственные производители, в том числе и в Харькове, стремятся к этому. Например, один из них в течение двух лет искал альтернативу композитной упаковке, даже пробовал совместно с учеными разработать новык материалы, но понял, что одному такое дело не потянуть – это все таки целая отрасль. Тогда он перешел на упаковку типа тетрапак, которая у нас перерабатывается. Тогда как многослойная полимерная упаковка нигде не перерабатывается, ее можно только сжечь. Но вы же понимаете, что это не выход – вредный дым и зола, которой остается до 25% , тоже загрязняют окружающую среду. Но есть оптимальный выход – просто найти другой материал.Кстати, всемирная акция «Бренд-аудит», которая вот уже второй год проводится в Украине, как раз ставит перед собой цель заставить производителей задуматься об упаковке, которую они используют. Присоединились к ней и харьковские экоактивисты.– Во время акции мы проанализируем отходы на городском озере в Змиеве. Уже рассортировали их по брендам, то есть по производителям, чтобы посмотреть, кто же больше засоряет окружающую среду. Подсчеты еще ведутся, но лидеры уже наметились. Отходы, которые перерабатываются, мы отправили в наш экохаб, а упаковку, которая переработке не подлежит, пошлем по почте производителям и посмотрим на их реакцию. Таким образом мы хотим призвать их задуматься, какую упаковку они используют, и придумать альтернативу. Мы уже проводили такую акцию в прошлом году – производители были весьма удивлены, – рассказывает Анна Прокаева.Данные с результатами украинского «Бренд-аудита» передадут в центральный офис организатора всемирной акции Break Free Form Plastic с целью определения крупнейших корпораций-загрязнителей в мире.– Эта акция – возможность достучаться до компаний и мотивировать их к переменам. Производители должны осознать и свою ответственность за загрязнение планеты и приобщиться к исправлению этой ситуации, – уверена Анна Прокаева.Ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в ЕС этот показатель составляет менее 90 пакетов. Всего около 6% общего количества позже направляют на переработку. Среднее время разложения пластмасс – от 400 до 700 лет, полиэтиленовых пакетов – 100–200 лет. При разложении пластмассы образуются мелкие элементы и химические вещества. Все это попадает в организм животных и птиц, через пищевую цепочку добираясь и до человека.