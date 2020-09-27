Грядет отопительный сезон. Хочу оформить субсидию. Скажите, куда обращаться? А еще я слышал, что о получателях субсидии соберут всю информацию и занесут в какой-то реестр. Честно говоря, меня этот момент напрягает. Или я что-то не так понял? Максим Данилович

Как разъяснили в Минсоцполитики, чтобы получить субсидию, нужно обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации. В сельской местности прием заявлений с необходимыми документами для назначения субсидий и передачу их соответствующим органам труда и социальной защиты населения осуществляют уполномоченные лица, которые определяются исполнительными органами сельских и поселковых советов.Согласно закону, который был принят в Украине в 2019 году, процесс верификации получателей субсидии разделили на три этапа: до назначения помощи, во время получения помощи и в течение трех лет после отмены выплаты. На днях в Минфине отчитались о создании специальной платформы, которая позволяет проводить проверку сразу во время подачи заявки. Происходить это будет следующим образом: человек, претендующий на получение субсидии, обращается в орган соцзащиты с заявлением. Чиновник во время приема документов сразу же делает запрос на информационной платформе. В режиме реального времени автоматически сопоставляются все полученные данные, полученные из разных реестров.Таким образом, на каждого получателя выплат соберут следующие сведения:– данные о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;– реквизиты выданных документов, а также документов, на основании которых они выданы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, места жительства;– информацию о том, есть ли субсидиант в списках лиц, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через госграницу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезда;– данные о таможенном оформлении ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;– выписки из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;– данные об источниках доходов, полученных от налоговых агентов, или признаки наличия дохода, полученного от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.Кроме того, с 1 июля 2018 года в Украине ведется реестр субсидиантов. Каждый желающий может его посмотреть. И если кто-то знает, например, что человек по тому или иному адресу (например, сосед) скрывает доходы, может сообщить об этом в управление соцзащиты. Если в ходе проверки информация подтвердится, незаконное получение субсидии могут отменить. Таким образом, любой человек имеет возможность лишить соседа субсидии, если у него есть информация о том, что он скрывает реальные доходы.