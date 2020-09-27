Выпускник Харьковского национального университета радиоэлектроники Иван Максимов вместе с коллегой Андреем Потоцким стали лауреатами Шнобелевской премии в области физики.

Сейчас физик Иван Максимов является сотрудником Технологического университета Суинберна в Мельбурне (Австралия), сообщает пресс-служба ХНУРЭ.Премию ученые получили за исследование поведения дождевых червей под воздействием вибраций высокой частоты.В ХНУРЭ напомнили, что Шнобелевская премия присуждается за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься. Премией награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и стимулировать интерес людей к науке, медицине и технологиям.