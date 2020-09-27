Даже погибшие пчелы лечат человека – о пользе меда не знает разве что ленивый, а вот о продуктах пчеловодства и их уникальных свойствах наслышаны не все. Чем поможет забрус, кому стоит практиковать употребление перги и как может навредить пчелиная пыльца?

Даже погибшие пчелы могут лечить людей

Как не подхватить токсичный грибок

Пчелиный хлеб – натуральный пробиотик

Прополис – в моющем средстве и бальзаме для губ

Маточное молочко подойдет не всем

Пожевал забрус – получил защиту от микробов

Яд становится лекарством

Сон на пчелах избавит от стресса

Председатель ОО «Союза пасечников Харьковской области» Денис Солдатов не только знает все о свойствах пчелиных продуктов, но и является разработчиком уникальных средств на их основе. В частности – совершенно безопасного органического моющего средства из прополиса для мытья посуды, овощей и фруктов, аналогов которому в мире нет.Улей – это безотходное производство, даже погибшая пчела может быть использована как лекарство, замечает пасечник. О целебных свойствах пчелиного подмора знают немногие. Собирается он во время зимовки пчел и весной при чистке ульев. Как правило, из него готовят настойку.– Берут отошедших пчел и настаивают, чтобы получить хитин, – рассказывает Денис Солдатов. – Хитин получают и из панцирей креветок, но вот именно пчелиный в сочетании с пчелиным ядом, гепароидами и аминокислотами, которые содержатся в пчелином подморе, оказывает более мягкий и более выраженный эффект. Хитин несет в себе регенерирующую способность, активно заживляет язвенные, ожоговые, раневые поверхности, не образовывая рубцов, обладает кровоостанавливающим, обезболивающим и дезинфицирующим эффектом. Гепароиды – натуральные антикоагулянты – подавляют воспалительные процессы, стабилизирует артериальное давление, участвуют в кроветворении.Восковая моль, по словам пчеловода, это «единственная тварь на планете, которая съедает восковые соты».– Так вот, заметили, что настойка из личинок восковой моли помогают в лечении туберкулеза, благодаря содержащемуся в ней ферменту под названием «цераза». Средство также помогает при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, варикоза. Оно имеет общеукрепляющее, иммуномоделирующее, тонизирующее действие, то есть позволяет поддерживать иммунную систему в порядке, – поделился Денис Солдатов.Пчелиная обножка – то есть пыльца на ножках медоносных пчел, склеенная секретом ее желез в гранулы, богата фитогормонами, витаминами, микроэлементами и белками.– Она разжижает кровь, повышает уровень гемоглобина, улучшает работу сердца, – рассказывает Денис Солдатов. – Но принимать ее нужно, как и любой фитопрепарат, не менее 21 дня в правильно рассчитанной дозировке – в зависимости от массы тела и и возраста. Если делать хаотично, не соблюдая дозировку, эффект будет слабый. Люди старше 60 лет могут принимать ее непрерывно, поскольку уровень гормонов у них снижен, а молодые – с осторожностью, не более четырех недель подряд, потом делать перерыв.По словам пчеловода, пчелиная пыльца не должна проходить термическую обработку, собирать ее нужно обязательно каждый день и сразу сушить.– Она не может храниться вне холодильника или при температуре выше десяти градусов, нельзя оставлять ее на солнце. В идеале цветочная пыльца должна храниться в полипропилене под вакуумом в холодильнике, – говорит специалист.Поэтому все, что продают пасечники под видом пчелиной пыльцы, предупреждает Денис Солдатов, на 90% – мусор, который может быть еще и опасен для здоровья человека.– Озадачившись производством препарата из пчелиной пыльцы, мы вынуждены были сделать анализы продукции от 108 поставщиков. И только пять образцов прошли тест на качество – по микробиологии, токсикологии, химии и прочим требованиям. После этих исследований я чужую пыльцу не только в руки не беру, я ее даже не нюхаю. Тем более что в одном образце была обнаружена аспергилл негрус – черная плесень, которая очень токсична для человека. Может поселиться, например, в легких, и вывести этот грибок из организма практически невозможно, – говорит специалист. – Если на пищевое или фармпроизводство попадает партия пчелиной пыльцы, зараженной черной плесенью, люди вынуждены выбрасывать все, что есть на складе – все дотла, кроме металлических стеллажей. После этого проходит дезинфекционная обработка абсолютно всего, потом дезактивация дезинфектора, выдержка экспозиции, смывы и только после этого можно начинать все сначала. В среднем процедура длится от месяца до полутора. Черная плесень – микотоксичный организм, и он недопустим ни в сырье, ни в продуктах.Покупать пыльцу можно лишь в том случае, если она сертифицирована.– То есть, у тех пасечников, у которых она прошла проверку и получила сертификат. Если документ предъявить не могут, лучше с покупкой пчелиной пыльцы не экспериментировать, – советует Денис Солдатов.Еще один препарат, который поучают из пыльцы, называется «перга».– Если обножку пчелы стряхивают на входе в улей, то эту пыльцу они складывают внутри улья. Она проходит ферментацию, молочно-кислое брожение – и получается ферментированная пыльца. Пергой, которую еще называют пчелиным хлебом, насекомые выкармливают молодняк. Это очень богатый корм, – рассказывает пчеловод. – Хранить ее тоже желательно в холодильнике, но можно и просто в закупоренной банке в темном месте.Ценность перги, по словам Дениса Солдатова, заключается в том, что в ней содержатся полезные простейшие микроорганизмы, которые восстанавливают микрофлору кишечника.– Грубо говоря, это природный пробиотик. Также в перге содержатся витамины и микроэлементы. Этот продукт тоже не проходит термическую обработку и не является антисептиком, как мед или прополис, поэтому, если его неправильно собирать, хранить и принимать – можно нанести здоровью вред. Так что с покупкой перги у незнакомых пасечников тоже нужно быть очень аккуратным, – предупреждает Денис Солдатов.Прополис славится своими антисептическими свойствами. Его используют в настойках, мазях, экстрактах, лекарственных препаратах и даже в моющих средствах.– Мы уже более 15 лет занимается переработкой прополиса. Одна из последних разработок – моющее средство для посуды, овощей и фруктов на базе прополиса. Даже если оно попадет в организм, никакого вреда не будет. Можно в нем салат замочить - и вы получите его чистым. В его составе – сода, горчица, хвощ и прополис, который выступает в роли дезинфицирующего вещества. Отлично моет все – проверено на ванне, кафеле, плите, посуде.Сейчас уникальное моющее средство, не имеющее аналогов в мире, проходит патентную проверку.– Прополис – природный антибиотик. То есть в нем погибают или не развиваются все известные науке болезнетворные микроорганизм, грибы и т.д. Кроме того, прополис является мощным гепатопротектором, он помогает человеку восстанавливать иммунитет, – продолжает Денис Солдатов. – Вообще-то, прополис нерастворим в воде, но мы эту задачу решили и получаем экстракт прополиса в воде – аквапрополис, а также масляный экстракт (используем облепиховое). Прополис уникален тем, что повышает лечебные свойства медикаментозных препаратов, снижая их негативное действие. То есть, если вы принимаете антибиотики с водным экстрактом прополиса, то препарат справится с болезнью быстрее и при этом вы не получите дисбактериоз и другие сопутствующие «радости». Еще мы делаем концентрат из прополиса, который можно разводить спиртом или водкой для наружного использования. Саму настойку мы не производим – это уже фармпрепарат, который должен выпускаться на заводе.На основе прополиса может изготавливаться косметика.– Мы делаем натуральную косметику с прополисом, например, бальзам для губ – он как гигиеническая помада, но может помочь при герпесе. Полностью натуральный, он увлажняет, долго держится, не пересушивает кожу, не липнет, защищает губы от внешнего из воздействия. А спреи на основе водного прополиса для лечения горла и носа помогут избавить ребенка от гайморита без антибиотиков и проколов – проверено на собственных детях, – улыбается Денис Солдатов.Маточное молочко – специальный корм, которым рабочие пчелы выкармливают матку. Оно вырабатывается у пчел-кормилиц в верхнечелюстной железе, их еще называют аллотрофическими железами.– Маточное молочко оказывает тонизирующее, общеукрепляющее действие, полезно для восстановления гормонального фона – содержит природные женские гормоны. Это невероятно полезный для женщин продукт, – говорит Денис Солдатов. – Однако маточное молочко крайне нежелательно людям, у которых имеются проблемы с гормонами. Например, людям с гормональной онкологией маточное молочко нельзя, потому что оно может как помочь бороться, так и, наоборот, стимулировать рост опухоли.А вот трутневое молочко – трутневый гомогенат, который добывают из личинок трутней в определенном возрасте, – содержит мужские гормоны. Продукт полезен для мужчин, в частности, при лечении простаты, для повышения потенции и т.д.– Также он способствует поддержанию в организме баланса кальция, поэтому вместе с соединениями кальция используется в производстве средств для профилактики или лечения остеопороза и переломов костей, в том числе и у женщин. Благодаря насыщению организма природными гормонами остеопороз отступает,. – уверяет Денис Солдатов.Забрус – восковые крышечки, которыми пчелы запечатывают соты.– По аналогии с жестяной крышечкой, которой закатывают банку с консервацией, – поясняет Денис Солдатов. – В его составе – прополис, пыльца растений, воск. Кроме того, пчелы закладывают туда определенное вещество, которое называется «лизоцим». Это лечебный фермент слюнных желез пчел, который является консерватором, и даже при наличии воздуха патогенная флора не развивается. Так что забрус – природный антисептик и антибиотик. Он повышает иммунитет, заживляет раны во рту – его можно жевать как жвачку. При жевании забруса лизоцим накапливается в слюне человека, становясь мощным заслоном для патогенных микроорганизмов. Если ребенок, выходя из дома в школу, пожевал немного забруса, то родители сделали шаг к его защите. Также забрус «распечатывает» заложенный нос, является эффективным средством при лечении простудных заболеваний, особенно при воспалении дыхательных путей, гайморите, насморке. Лизоцим усиливает и действие многих антибиотиков, что особенно важно сегодня, когда действенность антибиотиков снижается из-за привыкания к ним бактерий.О пользе пчелиного яда наслышаны многие.– Он обладает мощным иммуномоделирующим действием. Ученые раскрыли противораковые свойства пчелиного яда и создали препарат, который подавляет рост некоторых типов опухолей. Пчелиный яд применяется для лечения опорно-двигательного аппарата, нервной системы и аутоиммунных заболеваний, а также при бронхиальной астме, гипертонической болезни, мигрени, вяло заживающих ранах и язвах, тромбофлебите, – перечисляет пчеловод.При терапии пчелиным ядом следует соблюдать осторожность – проводить ее должен только специалист.– Пчелиный яд должен обязательно вводиться под наблюдением врача, в правильно рассчитанной дозировке – самолечение ни к чему хорошему не приведет, – предупреждает Денис Солдатов. – Если пчелок ставить самостоятельно, можно нанести себе непоправимый вред. Человеку, который не знает, что у него аллергия, достаточно одной пчелы, чтобы скорая не успела приехать. Сначала делаются специальные пробы. Существуют и другие нюансы.Пчелиные домики или апидомики — идеальны для повышения иммунитета, укрепления сердечно-сосудистой системы, лечения неврозов и избавления от многих других болезней. Вы просто спите, а пчелы дают вам новые силы.– Апидомики – это биорезонансная терапия, ароматерапия и т.д., – рассказывает Денис Солдатов. – Пчелы создают монотонный равномерный звук. Тихий приятный гул расслабляет и моментально снимает напряжение после тяжелого дня. Второй момент – запах. Воздух, насыщенный ароматом нектара и прополиса, обладает сильным антибактериальным эффектом Есть много описанных примеров, когда люди вдыханием воздуха из улья лечили астму. И в-третьих, в улье всегда постоянная температура – 36,3–36,6 градуса, и человек, который лежит на нем, просто ощущает комфорт. Это определенный релакс и оздоровление. Кстати, в США практикуется пчелиная йога – когда люди медитируют, сидя на ульях.