Слышала, что пенсионеров могут штрафовать за предоставление недостоверной информации. Объясните, что это за информация такая, куда и в каких случаях нужно ее предоставлять? Светлана Яковлевна

В Пенсионном фонде Украины предупреждают: пенсионерам, осуществляют предпринимательскую деятельность, следует быть осмотрительными. Ведь в случае их трудоустройства не предусмотрен перерасчет пенсии с учетом нового прожиточного минимума для исчисления минимального размера или доплаты по законодательству.При назначении (перерасчете) пенсии пенсионеру под личную подпись сообщают о его обязанности в случае трудоустройства предоставить данные об этом в орган Пенсионного фонда. Если же пенсионер не сообщит об изменениях, а фонду станет о них известно во время сверки с государственными реестрами, пенсионеру могут угрожать штрафные санкции. Иными словами, пенсию человеку могут уменьшить.Отдельно пенсионерам советуют за несколько месяцев до достижения пенсионного возраста обратиться к специалистам Пенсионного фонда, которые проведут предварительную правовую экспертизу документов и их надлежащее оформление. Наиболее часто встречаются следующие ошибки:– неточности в оформлении трудовых книжек (неполные или неточные записи, не заверенные исправления, отсутствие или плохое качество печати);– неправильно заполненные справки о стаже, особенно уточняющие особый характер работы (исправления, отсутствуют номер, дата выдачи, расшифровка подписей, основание выдачи справки, неточные или неполные сведения о работе);– неточности в индивидуальных сведениях из системы персонифицированного учета.