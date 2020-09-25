Харьковчанин пострадал из-за того, что заступился за женщину.

Как рассказали в пресс-службе областного главка, 20 сентября возле одного из супермаркетов на Московском проспекте произошел конфликт между задержанным 30-летним харьковчанином и женщиной, которые поссорились из-за свободного места на лавочке.За женщину заступился ее 66-летний знакомый, на которого злоумышленник набросился и серьезно избил. В результате с тяжкими телесными повреждениями мужчину пришлось госпитализировать.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции Индустриального отдела полиции установили личность подозреваемого.На данный момент следователи открыли уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, а злоумышленнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.