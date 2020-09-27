Квесты, флешмобы и эмоциональные сюрпризы – в Харькове стартовал фестиваль Inclusion, темой которого в нынешнем году стала женщина как одна из наиболее уязвимых категорий нашего общества. Инклюзия – это не только о людях с инвалидностью, это обо всех нас.

Это касается каждого

Присоединяйтесь к флешмобу «Легопандус»

Участников фестиваля ждут эмоциональные сюрпризы

Женский туризм с признаками инклюзии

Женщин приглашают в клуб

Карантин внес корективы

Inclusion Fest проходит в нашем городе уже в пятый раз.– Inclusion – это серия мероприятий, которые проходят в сентябре в Харькове и носят просветительский характер, – рассказывает президент Харьковской областной фундации «Общественная альтернатива» Мария Ясеновская. – Мы стараемся в ходе фестиваля привлечь внимание к вызовам, которые связаны с инклюзией, проанализировать проблемы, существующие в нашем городе и в Украине в целом, найти лучшие практики, позволяющие решать эти проблемы. Мы также стремимся предоставить площадку для того, чтобы разные люди, от которых зависит решение тех или иных вопросов, могли собраться и обсудить, как действовать.Темой фестиваля этого года стала женщина.– Раньше мы говорили, что лакмусовой бумажкой для нас является человек с инвалидностью, и именно на его примере мы демонстрировали, что такое инклюзия, какие вызовы существуют в данной сфере. Однако в понятие инклюзии заложен более широкий смысл – это явление, которое касается каждого, потому что любой человек может попасть в ситуацию, когда необходимо включение в социум. В этом году мы решили, что темой нашего фестиваля будет женщина, – продолжает Мария Ясеновская. – Именно женщины являются очень уязвимой группой и очень часто нуждаются в инклюзии. Именно женщины зачастую страдают от множественной дискриминации. В частности, такой уязвимой группой являются женщины с инвалидностью.Название нынешнего фестиваля – «Женщина. Культура. Бизнес. Активизм».– Мы хотим рассмотреть роль женщины и барьеры, с которыми она сталкивается в трех сферах жизни, которые обозначены в названии фестиваля, – уточняет Мария Ясеновская.Программа фестиваля включает три волны – просветительские мероприятия, культурные мероприятия и социальные проекты.– В частности, в рамках просветительской работы у нас запланированы мероприятия для представителей музеев, которые позволят культурным учреждениям лучше коммуницировать с общественностью и доносить свои практики, касающиеся инклюзии, до максимально широкой аудитории, – говорит Мария Ясеновская.Культурная часть программы включает мероприятия, которые будут интересны широкой аудитории – например, создание легопандуса.– Мы рассматриваем проект как своеобразный флешмоб. Каждый может присоединиться к этой инициативе и до 29 сентября приносить в пункты сбора старые и ненужные детали от «Лего», – рассказывает общественница. – А 29 сентября в помещении Харьковского театра для детей и юношества мы все дружно будем собирать временный пандус для театра. Цель проекта – привлечь внимание к доступности таких заведений.Еще одно мероприятие в рамках культурной программы – экскурсия в саду Шевченко, участники которой обсудили, как такие мероприятия могут быть инклюзивными.Планируется и традиционный квест «Код инклюзии».– Будем исследовать город, открывать какие-то тайны, в том числе неведомые женские истории. Так что готовьтесь к разгадкам, к тому, чтобы пошевелить мозгами, – улыбается эксперт по коммуникационным стратегиям ХОФ «Общественная альтернатива» Елена Зиненко.По словам организаторов, культурная программа, как всегда, богата сюрпризами в виде эмоциональных встреч.– Это и дискуссии о месте женщины в искусстве, и открытие проекта «ПрозрачнаЯ», а также – выставки проекта, – интригует Елена Зиненко.30 сентября в рамках Inclusion Fest состоится презентация сборника «Лучшие практики инклюзии в Украине». По информации организаоров фестиваля, его удалось создать, благодаря общению на протяжении четырех лет с культурными деятелями, музейными работниками, культурными активистами.– Сейчас сборник готовится к печати. Очень интересно, что музеи многих городов Украины откликнулись на эту идею. В книге много материалов о музеях не только Харькова, но и Киева, Луцка, Львова, Полтавы – в сборник вошли 15 музеев, 27 музейных инклюзивных практик. Есть и уже привычные нам вещи – например, 3D-туры, но есть и новые интересные находки. Таких практик становится все больше, – отмечает Елена Зиненко.Кроме того, запланирована дискуссия на тему инклюзивного искусства, лекция-общение с экспертом по гендерному равенству, панельные дискуссии с экспертами о реализации прав человека в культуре и так далее.Будут представлены на Inclusion Fest и интересные социальные проекты.– Что касается женщин, у нас есть отдельный проект, который называется «Женщина с инвалидностью – правозащитник». Мы представим истории женщин-активисток, которые, имея инвалидность, защищают ценность прав человека. Мы хотим поговорить об их месте в обществе и важности проводимой ими работы, – рассказывает Мария Ясеновская.Идея инклюзии активно внедряется в бизнес, в частности, в туристический. Директор Харьковского организационно-методического центра туризма Валентина Холодок рассказала об очень интересном проекте «Внедрение туризма на сельских территориях относительно повышения возможности женского лидерства» (центр является партнером фестиваля). Кстати, участницы именно этого проекта станут основными слушателями лекции обинклюзивном туризме, которая пройдет в эту пятницу в рамках Inclusion Fest. Таким образом, развитие женского туризма на Харьковщине будет иметь признаки инклюзии.– Цель проекта – привлечь активных женщин из сельской местности к развитию туризма в своих громадах. Мы поставили задачу – раскрыть, рассказать, достучаться до женщин, которые хотели бы внедрить туризм в своей ОТГ, но не знают, что нужно делать, – говорит Валентина Холодок. – Первой частью проекта стали тренинги – мы пригласили профессионалов, которые рассказали, как внедрять те или иные инициативы. Например, как разработать программу развития туризма в ОТГ, как разработать комплексный туристический продукт и как его продавать, как создать сельскую усадьбу. Акцентировали внимание на природном, культурно-историческом наследии. И главное, на том, как раскрыть потенциальные возможности каждой громады.Вторая часть была посвящена практическим занятиям, которые проходили, в частности, в совершенно разных по назначению и оборудованию усадьбах в Чугуевском, Краснокутском районах, в Полтаве.– Мы проводили мастер-классы – например, «Гостеприимство», где показали разные практики встречи гостей, придумывали, как можно привлечь туристов, – перечисляет Валентина Холодок. – Допустим, можно организовать изготовление свеч из пчелиного воска, различных сувениров из глины, которые туристы потом с удовольствием возьмут с собой. Поговорили о том, как обустроить экотропинку и использовать природные условия рядом с усадьбой. В Полтаве, например, дали прекрасный мастер-класс по приготовлению утиной каши. Это чисто полтавское блюдо.На конкурс для участия в вышеупомянутом проекте отбирались только жительницы сельской местности. С первых занятий конкурсанткам предоставили дорожные карты. Заполнив их, они могли сформировать концепт-идею, которую в дальнейшем изложат в своем проекте и будут его внедрять в своих ОТГ.– Среди идей, которые презентовали участницы на одном из занятий, – немало интересных, – продолжает Валентина Холодок. – Например, туристический проект «Здорово жить», зеленая усадьба «К бабушке в Скрипаи», «Туристический велосипедный квест», «Гастрономический тур по Сахновщине», «Гармония человека и пчелы»...Теперь им предстоит написать проекты, опираясь на предоставленную базу данных, откуда они могут черпать знания относительно написания грантовых заявок. Кроме того, свои проекты они могут представить на конкурс «Вместе в будущее».– По окончании проекта мы организовали клуб «Женщины развивают туризм», который открыт для всех желающих. Опытные менторы будут помогать писать проекты. Также участницы клуба получают брошюрки «Туризм в сельских территориях» с методическими рекомендациями, с чего начать, как использовать ту или иную территорию. Среди тем для обсуждения, безусловно, будет и инклюзия, – заверила Валентина Холодок.В нынешнем году Inclusion Fest проходит в условиях карантина, поэтому формат мероприятий – смешанный.– Часть мероприятий пройдет онлайн, часть – таким образом, что к специально приглашенным людям можно присоединиться через приложение Zoom, став тем самым непосредственным участником дискуссии, а какие-то события можно посетить лично. Участие оффлайн предполагает соблюдение правил карантина – количество людей будет ограничено в соответствии с возможностями принимающей площадки, поэтому желательно зарегистрироваться, – уточняет Мария Ясеновская.Inclusion Fest продлится до 30 сентября включительно. С его программой можно ознакомиться на страничке фестиваля в «Фейсбуке». Здесь же будут ссылки на видеоконференцию либо трансляцию.