В результате происшествия огнестрельные ранения получили двое мужчин, один из них умер в больнице.

Прокуратура передала в суд дело о стрельбе в поселке Гусаровке, где в июне текущего года пьяный подозреваемый открыл стрельбу по компании отдыхающих с детьми, в результате чего погиб мужчина."Расследование установило, что житель Барвенковского района, находясь в лесопосадке, начал ссору с группой отдыхающих. Указанный гражданин требовал, чтобы его отвезли домой. Получив отказ, он достал огнестрельное оружие и осуществил несколько выстрелов в сторону отдыхающих, из-за чего погиб 26-летний мужчина, а 36-летний мужчина получил телесные повреждения.", - рассказали в прокуратуре Харьковской области.Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание от 15 лет до пожизненного лишения свободы.