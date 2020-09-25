Правоохранители ввели план "Сирена".

25 сентября на проспекте Науки, неизвестный напал с оружием на 38-летнюю харьковчанку, которая выходил из банка, выхватил у нее сумку с деньгами и скрылся на «BMW» женщины."Предварительно установлено, что неизвестный совершил нападение на женщину, ранил ее из неустановленного оружия и скрылся на автомобиле потерпевшей. Через некоторое время автомобиль нашли на улице Минская.Полицией проводится комплекс мероприятий по установлению места нахождения нападающего", - рассказали в ведомстве.На данный момент следователями открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 289 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. В городе введен план "Сирена".