О крушении сообщили в харьковском телеграм-канале.

Сегодня вечером в районе Чугуева потерпел крушение самолет АН-26, который, по предварительной информации, совершал учебный полет.

Комментируя происшествие, в пресс-службе ГСЧС рассказали, что сообщение о падении самолета поступило в дежурную часть в 20:48, после чего на место крушения было направлено три автомобиля на автоцистернах и один аварийно-спасательный.

На данный момент о количестве жертв катастрофы не сообщается. По имеющейся информации, борт был военным.

На место происшествия уже выехали наши журналисты. Подробности будут обновляться на нашем сайте.


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