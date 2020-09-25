Согласно официальной информации, самолет АН-26 потерпел крушение при заходе на посадку.

"Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные", - прокомментировали в Командовании Воздушных Сил ВСУ.Напомним, что вечером 25 сентября в районе Чугуева потерпел крушение самолет АН-26. Об этом сообщили очевидцы.В 20:48 на место трагедии были направлены пожарные. Количество жертв уточняется.