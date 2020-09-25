Информацию опубликовали в пресс-службе МВД по состоянию на 21:45.

Сегодня в 20:50 вблизи Чугуева на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение транспортного самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104, с последующим возгоранием.В самолете находилось 28 человек - 5 членов экипажа и 18 курсантов университета воздушных сил имени И. Кожедуба. По состоянию на 21:45 известно о 20 погибших и двух тяжело раненых, еще двух ищут.по состоянию на 21:55 известно о 22погибших