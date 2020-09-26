В Службе безопасности рассказали подробности авиакатастрофы транспортника АН-26.

Как сообщили в ведомстве, учебные полеты самолета АН-26 начались в 18.50 и должны были продолжаться до 22.50, в рамках подготовки курсантов как летной и штурманской специальностей в соответствии с курсом боевой подготовки."По предварительной информации, непосредственно управление самолетом курсанты не совершали - все полеты выполнял командир экипажа. После выполнения части маршрута в 20.38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20.40 - запросил заход на посадку, в 20.43 - прошел дальний привод, в 20.45 - произошла авиакатастрофа.Всего на борту самолета находилось 27 украинцев, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа", - рассказали в Службе безопасности.По словам СБУ «черный ящик» самолета все еще не найден. Для его поиска приняты меры по ограждению и охране места падения самолета.