Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали коммунальщики, В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домоввременно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Чернышевская, 6, 15, ул. Сумская, 24, 26 до 18:00 26.09.20 г., ул. Старошишковская, 4 (п. №1, стояк)А также:ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 (п. №3, стояк) до 15:00 26.09.20 г., ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк)ул. Коксовая (ч/с), пер. Коксовый (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), пос. Победа 2, 1-а-впр. Гагарина, 48 (п. №1) дул. Волонтерская, 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), ул. Холодногорская, 5