Полицией разыскиваются Ирина Гончаренко и Анна Маймескул.

Как рассказали в пресс-службе областного главка, сообщение об исчезновении 15-летних подростков из учебного заведения города Змиева поступило в полицию 25 сентября.рост 150-160 см, худощавого телосложения, волосы светлые. Была одета в темные брюки, темную куртку с капюшоном, кроссовки.рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы светлые. Была одета в черные джинсы, черную кофту с красной полосой, синие кроссовки.Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить в Змиевский отдел полиции по телефонам:или другим удобным для вас способом.