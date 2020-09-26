Президент высказал сочувствие родным погибших курсантов, но что-либо комментировать не захотел.

Напомним, что 25 сентября в районе Чугуева потерпел крушение военный транспортный самолет АН-26 с 27 людьми на борту.В результате катастрофы погибли 26 человек, один из которых скончался в больнице скорой и неотложной помощи.Сейчас власти проводят расследование трагедии. Все документы арестованы и изучаются специалистами. Также планируется проведение ДНК-экспертизы, которая позволит точно установить личности погибших.