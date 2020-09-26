В трагедии погибли 26 человек.Согласно официальному сообщению Харьковского национального университета Воздушных сил, в крушении АН-26 под Чугуевом погибли:
- майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.,
- капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.,
- капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.,
- старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.,
- старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.,
- прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.,
- прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.,
- младший сержант Андрющенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.,
- солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000 г.р.,
- солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,
- солдат военной службы по контракту Ольховой Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,
- солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.,
- солдат Зыбюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,
- солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,
- солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,
- сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.,
- солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,
- солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,
- старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.,
- солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,
- солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.,
- солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.,
- солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.,
- солдат Хомьячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,
- старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,
- солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.