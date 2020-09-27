Об этом сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали коммунальщики, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домоввременно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Кашубы, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, ул. Полтавский Шлях, 190/6, ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), пер. Чередниченковский, 7 (п. №1) до 20:00 27.09.20 г.; ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк)А также:ул. Луи Пастера, 361 (п. №1, стояк)ул. Чернышевская, 6, ул. Горького (пос. Лесной) (ч/с), ул. Молодежная (пос. Лесной) (ч/с), пос. Лесной (ч/с), ул. Гоголя, 5, ул. Старошишковская, 4 (п. №1, стояк), ул. Продольная, 1-а (п. №3, стояк)ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк) дул. Ферганская, 31-б (п. №2, стояк)пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №11), ул. Аскольдовская, 6-в (п. №1, стояк)ул. Отакара Яроша, 15 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №3, спаренный стояк)