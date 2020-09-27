Ранее на проспекте Науки мужчина ранил потерпевшую, ограбил и угнал ее автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, полицейским удалось установить личность и задержать подозреваемого в разбойном нападении на женщину, которое произошло на проспекте Науки 25 сентября. Мужчина напал на женщину, ранил ее из оружия и скрылся на автомобиле потерпевшей.На следующий день в ходе отработки территории Шевченковского полицейские обнаружили мужчину, похожего по описанию на причастного к преступлению злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 46-летний житель Харьковского района.На данный момент мужчина задержан. За грабеж и угон автомобиля ему грозит до 15 лет лишения свободы.