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Депутат Харьковского горсовета предстанет перед судом за присвоение 430 тысяч гривен

Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.Военный требовал 8500 гривен за выдачу приписного билета и постановку на учетПравоохранители установили, что в прошлом году коммунальным предприятием, которое возглавляет подозреваемый, за счет городского бюджета проводились работы по капитальному ремонту асфальтового покрытия.25 сентября руководство предприятия, совместно с представителями IT и банковской сферы, презентуовали систему на станции метро "Госпром".При выходе из банка неизвестный с оружием ограбил женщину и угнал автомобиль. Позже правоохранители зажержали подозреваемого.Трагедия произошла вечером 25 сентября.