Предлагаем вашему вниманию самые основные новости, которыми жил регион 21-27 сентябряБлок Юлии Светличной «Разом» стал первым, кого зарегистрировали для участия в местных выборах
Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.
В Харькове на взятке попался военный комиссар
Военный требовал 8500 гривен за выдачу приписного билета и постановку на учет
Депутат Харьковского горсовета предстанет перед судом за присвоение 430 тысяч гривен
Правоохранители установили, что в прошлом году коммунальным предприятием, которое возглавляет подозреваемый, за счет городского бюджета проводились работы по капитальному ремонту асфальтового покрытия.
В Харьковском Метрополитене заработала система оплаты за проезд банковской картой
25 сентября руководство предприятия, совместно с представителями IT и банковской сферы, презентуовали систему на станции метро "Госпром".
Ограбление на проспекте Науки
При выходе из банка неизвестный с оружием ограбил женщину и угнал автомобиль. Позже правоохранители зажержали подозреваемого.
Под Чугуевом потерпел крушение самолет АН-26, в котором находилось 27 курсантов ХНУПС и членов экипажа. Выжил лишь один.
Трагедия произошла вечером 25 сентября.
Новый антирекорд: в Харьковской области зафиксировали почти 500 случаев COVID-19 за сутки.