Об этом сообщает КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домоввременно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк)А также:ул. Луи Пастера, 361 (п. №1, стояк)ул. Горького (пос.Лесной) (ч/с), ул. Молодежная (пос.Лесной) (ч/с), пос. Лесной (ч/с), ул. Старошишковская, 4 (п. №1, стояк), ул. Продольная (Киев.), 1-а (п. №3, стояк), ул. Сумская, 26 (п. №1, стояк)ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк)проезд Стадионный, 4 (п. №3, стояк)ул. Танкопия, 6 (п. №14), ул. Дизельная, 1-6 (п. №1)ул. Отакара Яроша, 15 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №3, спаренный стояк)