Площадь пожара составила более тысячи квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сегодня ночью на территории деревообрабатывающего предприятия в Золочеве возник пожар, который уничтожил кровлю, перекрытие и часть оборудования в производственном помещении."К тушению привлечены 42 человека личного состава и восемь единиц техники ГСЧС, благодаря которым удалось спасти административное здание и помещение для производства. Жертв и пострадавших нет", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.