Все обстоятельства смерти человека устанавливаются правоохранителями.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 27 сентября в 21:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Коника 65 в городе Золочев, куда сразу же были направленны два подразделения пожарно-спасательной службы.На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 80 квадратных метров, а на месте пожара было обнаружено тело человекаПолностью потушить возгорание удалось лишь в 3:20. Причина возникновения пожара устанавливается.