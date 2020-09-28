Большая палата Конституционного суда 29 сентября рассмотрит дело о конституционности закона о рынке земли по заявлению группы народных депутатов, сообщает пресс-служба суда.

Авторы ходатайств заявляют, что земля как объект права собственности украинского народа находится под особой охраной государства - и в первую очередь это касается земель сельскохозяйственного назначения. Нардепы убеждены, что закон о рынке земли был принят Верховной Радой с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а его положения противоречат нормам Конституции.Также нардепы отмечают, что принимать решения о распоряжении таким объектом собственности, как земля имеет право только украинский народ путем всеукраинского референдума.Напомним, в марте Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. Вопрос о продаже земли иностранцам будет решен после референдума, который, вероятно, состоится в 2024 году.