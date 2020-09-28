Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) заключил контракт с национальным спортивным комплексом "Олимпийский" о проведении домашних матчей на три года.

Об этом сообщил директор департамента по эксплуатации "Шахтера" Вадим Гунько.- Уже переехали, я бы сказал. Если мы говорим об игроках "Шахтера", то тренировки "Шахтера" проходят здесь с 2014 года, здесь располагается наша база тренировочная. Правильно сказать, что "Шахтер" поменял дислокацию своего домашнего стадиона. Мы заключили контракт на три года со стадионом НСК "Олимпийский". Буквально на днях приехал последний груз из Харькова. Харьковская история, можно сказать, завершена. Это был на самом деле очень важный период для нашего клуба. И мы бесконечно благодарны Харькову и харьковскому стадиону и всем тем, кто был причастен к проведению этих матчей в Харькове, - сказал Гунько.По его словам, из Харькова привезли оборудование в восьми фурах. В основном, это - техника для газона.- Открывается новая страница. Сюда мы привезли огромное количество оборудования - восемь огромных фур. Это прежде всего оборудование по уходу за газоном. Потому что это то направление, на котором мы планируем сконцентрироваться. Но есть много оборудования, связанного с качественным проведением футбольных матчей. Это оборудование, связанное с безопасностью зрителей, комфортом и так далее, - пояснил он.Напомним, "Шахтер" играл на стадионе "Металлист" с февраля 2017 года.Как сообщалось ранее, в Украине после жесткого карантина разрешили проводить футбольные матчи, но без зрителей. Их возобновили в конце мая.