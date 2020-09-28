Министерство охраны здоровья обновило стандарты госпитализации больных с Covid-19. По информации МОЗ, обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из группы риска.

Согласно обновленным стандартам МОЗ, обязательно госпитализации при обнаружении Covid-19 подлежат такие пациенты:– с тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;– с тяжелым течением артериальной гипертензии;– с декомпенсированным сахарным диабетом;– с иммуносупрессивными состояниями;– с почечной недостаточностью– с цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации;– с онкологическими заболеваниями– с тяжелыми аллергическими болезнями;– с аутоиммунными заболеваниями.За сутки с 23 по 24 сентября в Харьковской области зафиксировано 285 новых случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю наш регион оказался на третьей строчке всеукраинского антирейтинга. На первой – Киев, где зарегистрировано 330 заболевших, на второй – Днепропетровская область с показателем 298 человек. По данным, опубликованным в системе мониторинга СНБО Украины, на Харьковщине 1 больной за сутки умерл, 50 выздоровели, продолжают болеть 11 579 человек.Всего в регионе с начала пандемии выявлено 16 193 случая заболевания Covid-19, из них 316 – с летальным исходом, выздоровевших – 4 298.