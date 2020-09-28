Министерство охраны здоровья обновило стандарты госпитализации больных с Covid-19. По информации МОЗ, обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из группы риска.Согласно обновленным стандартам МОЗ, обязательно госпитализации при обнаружении Covid-19 подлежат такие пациенты:
– с тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
– с тяжелым течением артериальной гипертензии;
– с декомпенсированным сахарным диабетом;
– с иммуносупрессивными состояниями;
– с почечной недостаточностью
– с цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации;
– с онкологическими заболеваниями
– с тяжелыми аллергическими болезнями;
– с аутоиммунными заболеваниями.
За сутки с 23 по 24 сентября в Харьковской области зафиксировано 285 новых случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю наш регион оказался на третьей строчке всеукраинского антирейтинга. На первой – Киев, где зарегистрировано 330 заболевших, на второй – Днепропетровская область с показателем 298 человек. По данным, опубликованным в системе мониторинга СНБО Украины, на Харьковщине 1 больной за сутки умерл, 50 выздоровели, продолжают болеть 11 579 человек.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 16 193 случая заболевания Covid-19, из них 316 – с летальным исходом, выздоровевших – 4 298.