В Харькове будут судить депутата городского совета, который, по версии следствия, украл из бюджета почти 430 тысяч гривен. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении депутата Харьковского городского совета VII созыва, который является директором коммунального предприятия, по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а также выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.По информации прокуратуры, во время досудебного расследования установлено, что в 2019 году коммунальным предприятием, которое возглавляет депутат, проводились работы по капитальному ремонту асфальтового покрытия на территории другого коммунального предприятия Харькова, где они оба фактически размещаются. Финансирование указанных работ осуществлялось за счет средств местного бюджета.– Глава коммунального предприятия-подрядчика, зная, что выполненные работы не соответствуют проектно-сметной документации, выдал заведомо ложный акт приемки выполненных работ, завысив их объем и стоимость. Таким образом указанный мужчина завладел денежными средствами на сумму почти 430 тысяч гривен, – говорят в прокуратуре.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.