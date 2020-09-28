На полный карантин Украина может уйти и до местных выборов, и после, говорят чиновники. Тенденция к росту числа инфицированных коронавирусом очевидна. Ситуация тревожная, но пока не критическая.

– Никто не станет закрывать Украину на полный карантин, если люди и бизнес будут придерживаться санитарных норм и эпидемию удастся контролировать, – сообщил изданию «НВ» главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, отвечая на вопрос о слухе, будто бы после выборов 25 октября власть определит все регионы в красную зону. – По поводу национального локдауна я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом.Виктор Ляшко напомнил, что из-за увеличения количества заболевших Израиль уже пошел на второй полный карантин.– Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим израильский опыт, хотя нужно все для этого делать, – отметил главный санитарный врач.По его словам, предприниматели должны создать условия для того, чтобы люди могли спокойно передвигаться.– А если это рестораны, то столики должны располагаться на расстоянии полутора метров друг от друга. При соблюдении эпидусловий для бизнеса и граждан (ношении масок, социальной дистанции и мытье рук) полного карантина не должно быть, – заверил Виктор Ляшко.Предел – количество занятых больничных коек, отметил он, посетовав, что люди не придерживаются никаких норм, пока кто-то из их близких не попадет в больницу.