Остановим климатическую пандемию – харьковчан приглашают присоединиться к экологической акции и вытащить проблему глобального изменения климата из тени коронавируса.

В акции участвуют более ста стран

Активисты провозгласят требования

Не забывайте о карантинных требованиях

Этой осенью молодежное климатическое движение Fridays For Future призывает к проведению Всемирного дня борьбы за климат. 25 сентября во всем мире пройдут демонстрации и манифестации. Не остался в стороне и Харьков.– Мероприятие пройдет в пятницу, 25 сентября, в 16.00 около памятника Шевченко, – поделилась с «Вечерним Харьковом» климатический активист международного движения Fridays For Future Анна Довгая. – Международное движение называется «Пятница за будущее», поэтому для проведения харьковской акции выбрана пятница, а 25 сентября – потому что это поддержка международного движения. В акции участвует более сотни стран, и мы хотим показать, что украинцы тоже неравнодушны к глобальным проблемами. Украина также может разрабатывать амбициозные планы по противодействию изменениям климата.Таким образом, мы поддерживаем международное движение и демонстрируем, что Украина не стоит в стороне, и мы тоже заинтересованы в развитии своей страны.А еще экоактивисты хотят вытащить проблему глобального изменения климата из тени коронавируса.– В рамках противодействия распространению Covid-19 принимается масса всевозможных мер, а вот проблему изменения климата никто не замечает. А ведь это реальная угроза для всего человечества, однако на данный момент она отошла в тень коронавируса, ее никто не видит, – считает Анна Довгая. – Между тем решение нельзя откладывать в долгий ящик. Необходимо создавать амбициозный план для снижения катастрофических последствий изменений климата сейчас, а в не через 10–12 лет, когда изменения уже будут необратимы.В ходе мероприятия будут провозглашены требования, необходимые для развития города и страны, которые, по мнению экоактивистов, обязательно должны быть в работе каждого прогрессивного проевропейского политика. Среди них – адаптация к изменению климата; энергоэффективность; переход на возобновляемые источники энергии; уменьшение загрязнения; обращение с отходами; устойчивый экологически чистый транспорт; устойчивое питание; охрана биоразнообразия.– Если мы говорим, например, об охране биоразннобразия, то речь идет об озеленении, создании природоохранных заповедников, улучшении качества окружающей среды. Требование устойчивого экологически чистого транспорта включает снижение доли «грязного» транспорта (включая общественный), уменьшение шумового загрязнения от транспорта, сокращение проезда транспортных средств по городу, повышение доли электромобилей, велотранспорта на улицах города и и создание соответствующей инфраструктуры для них – велодорожек и т.д. Устойчивое питание подразумевает содействие развитию и потреблению органической продукции, экомаркировки, развитие городского садоводства, сокращение доли пищевых отходов в общем количестве бытовых отходов и пр., – поясняет экоактивистка.Организаторы рассчитывают, что в Харькове к акции присоединятся люди всех возрастов.– Нас поддерживает молодежь, а также люди более старшего поколения, и среди них есть активисты, которые уже давно осуществляют свою деятельность в этой сфере. Надеемся на разновозрастную аудиторию, – говорит Анна Довгая.Мероприятие пройдет с соблюдением всех карантинных требований. Организаторы призывают не забывать надевать маски, пользоваться санитайзерами для обработки рук и соблюдать социальную дистанцию.