По состоянию на 28 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 13 810 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 17 707 случаев заболевания COVID-19, 12 819 человек находятся под медицинским наблюдением, 4 549 пациентов выздоровели, 339 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 сентября в Украине зафиксировано 2 671 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 201 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 996 человек умерли, 88 453 – выздоровели.