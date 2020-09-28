Малыши, особенно в первые месяцы жизни, требуют постоянного внимания, порой не оставляя молодым родителям свободного времени и сил. Настоящим спасением может стать электронная няня — устройство контроля за малышом и не только.

Радионяня и видеоняня – это разновидности электронных нянь. Какому же прибору отдать предпочтение?– это электронное устройство наподобие рации. Одна ее часть устанавливается напротив колыбельки с малышом, вторая находится около родителей. Бывают радионяни с односторонней связью: вы слышите ребенка, а он вас – нет. Второй вариант – двусторонняя связь: вы слышите ребенка, он слышит вас. Если ребенок проснулся, вы можете сказать ему что-нибудь ободряющее и поспешить к кроватке.Действует этот хитрый приборчик в радиусе трехсот-четырехсот метров. Но при установке нужно учитывать все, что может представлять помехи. Иначе радиус заметно сократится. Второй момент, на который необходимо обратить внимание – некоторые модели могут ловить не только волну, на которую настроено ваше устройство, но и волну других однотипных моделей.отличается от радионяни более широким набором функций. С помощью видеоустройства вы сможете значительно улучшить наблюдение за ребенком.Во-первых, если берете в дом обычную няню, которая будет сидеть с вашим малышом, вы можете проследить, насколько она соответствует своей квалификации. Присматривая за ребенком, который уже научился ползать, вы сможете видеть, что малыш делает и, соответственно, сумеете вовремя вмешаться, если ребенок пытается подергать за хвост кота, засунуть вилку в розетку или погрызть удлинитель вместо прорезывателя зубов.Второй вариант – если вы хотите понаблюдать, как ребенок ведет себя в ваше отсутствие. К примеру, если он вас стесняется, а в одиночестве спокойно рисует или играет на музыкальных инструментах, становится более понятно, в каком направлении развивать малыша. Ну и детский психолог не помешает.Третий вариант подходит не только для детей. С помощью видеоняни можно приглядывать за чрезмерно активными домашними животными или пожилыми родственниками.Более того, с помощью такого устройства вы сможете снимать небольшие фильмы и делать снимки. Если вы любите предаваться воспоминаниям, рассматривая фотографии, эта функция не будет лишней.Если электронная няня вам надоест, ее можно просто отключить.