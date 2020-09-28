На Салтовке открыли стрельбу посреди улицы. По данным полиции, ЧП произошло вчера, 27 сентября, около 19:50 по улице Амурской.

Неизвестные, двигаясь на автомобиле Miitsubishi, совершили несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону часовни святого Великомученика Иоанна Нового Сочавского и забросали ее камнями.Пострадавших нет.Информация о происшествии зарегистрирована в Едином журнале учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.Отметим, эта часовня находится на территории ТЦ "Барабашово". Она была освящена только вчера.